شكرا لقرائتكم سيدات الأهلى لكرة اليد يفوز على الجزيرة بدورى العمومى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فيما شهدت هذه الجولة ايضا فوز كلا من ، الزمالك على سبورتنج بنتيجة 25 /24 و الشمس على الطيران بنتيجة 27 /23 و سموحة على المعادى بنتيجة 32 /28 ، وبذلك يحتل الأهلى القمة برصيد6 نقاط لفارق الأهداف بينه وبين المركز الثانى الشمس صاحب نفس عدد النقاط يليه الزمالك فى المركز الثالث بنفس الرصيد أيضاً.

Advertisements

وتقام الجولة الثالثة يوم السبت المقبل بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع سموحة والجزيرة مع الطيران و الزمالك مع المعادى و الشمس مع سبورتنج ، وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.