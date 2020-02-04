شكرا لقرائتكم أمين الاتحاد السوداني: الأهلي قدم احتجاج للكاف.. والأهلي يرد: هذه ليست تقاليد القلعة الحمراء وأين المستند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم ان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أرسل خطاباً رسمياً يؤكد فيه تقدم النادي الأهلي المصري باحتجاج ضد الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والهلال بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وقال حسن أبو جبل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" لدينا خطاب رسمي بالاتحاد الذي تضمن الاحتجاج والذي يتناول الأحداث الخاصة بالمباراة، مشدداً أن حالة من الدهشة انتابت مسئولي الاتحاد ببلاده بشأن الاحتجاج خاصة وأن النادي الأهلي أكد ببيان رسمي عدم تقديمه شكوى للحفاظ على العلاقات الكروية والتاريخية بين البلدين.

Advertisements

من جانب آخر، أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي بإسم مجلس إدارة الأهلي أن النادي لم يقدم أي احتجاج الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام الماضية، وأن كل من خرج من عقوبات نتائج تقريري الحكم ومراقب المباراة.

وأوضح أن هذه ليست تقاليد القلعة الحمراء مشدداً على أن من يرغب في الحديث عن أية شكاوى يظهر المستندات التي بحوزته حتى تتضح الحقيقة، والتي أصر مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على أن تتوقف كل الأشياء حرصاً على العلاقات التاريخية والكروية بين الناديين.