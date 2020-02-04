شكرا لقرائتكم الأربعاء.. انطلاق المرحلة الثانية من طواف السعودية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت صباح يوم الثلاثاء المرحلة الأولى من طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية، في البطولة الدولية التي تقام في الرياض وتستمر حتى السبت المقبل>

وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وانتهت في مركز السيباني التابع لمحافظة ضرما بمسافة بلغت 173كم، وشهدت تنافساً شديدا بين المتسابقين الذين واجهوا بعض الصعوبات في الارتفاعات والانخفاضات على الطريق، كان أصعبها عند منطقة القدية.

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وتصدر دراج فريق الإمارات روي كوستا المرحلة الأولى من ‫طواف السعودية 2020، حيث حصل على التصنيف الفردي العام والمركز الأول و"القميص الأخضر"، بزمن قدره 3.52 ساعة، فيما حل في المركز الثاني الدراج البريطاني هاسلر هاينريش من الفريق البريطاني وحصل على المركز الثاني في التصنيف الفردي العام وعلى "القميص المنقط"، وجاء في المركز الثالث الدراج الفرنسي بوهاني ناصر من الفريق الفرنسي، وحصل على "القميص الأحمر"، كما حصل على جائزة أفضل دراج شاب المتسابق كورن لورنتز من فريق الدنمارك وحصل على "القميص الأبيض".

وتستكمل يوم الأربعاء المرحلة الثانية من الطواف بداية من القرية التراثية "حصن سدوس" إلى محافظة الدرعية "البجيري"، بمسافة إجمالية تبلغ 182كم، أما ثالث المراحل فستقام يوم الخميس وتنطلق من جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية "البجيري" بمسافة 119كم، والمرحلة الرابعة ستقام في يوم الجمعة القادمة وتبدأ من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية بمسافة 137كم، والمرحلة الخامسة والأخيرة والتي ستقام يوم السبت وتبلغ مسافتها 144كم، فستنطلق من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على أن يكون قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض نقطة نهاية مراحل الطواف.

ويذكر أن عدد المشاركين في هذا السباق 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً من مختلف دول العالم يتنافسون على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755كم.