شكرا لقرائتكم النصر يعلن قائمة أجانبه لدوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر قائمة فريقه المقرر مشاركته في دوري أبطال آسيا 2020 والتي تنطلق يوم الاثنين المقبل في العاشر من فبراير الحالي.

وشملت قائمة النصر في حراسة المرمى الأسترالي براد جونز ووليد عبدالله وزيد البواردي ونواف العقيدي، وفي الدفاع عبدالإله العمري وعمر هوساوي وعبداله مادو ونايف الماس وسلطان الغنام وحمد المنصور وعبدالرحمن العبيد وعبدالرحمن الشمري.

وفي خط الوسط، ضم النصر عبدالعزيز الجبرين وعوض خميس وعبدالرحمن الدوسري وعبدالله الخيربي ومختار علي والبرازيلي جوليانو والمغربي نورالدين أمرابط ةخالد الغوينم وخالد الغنام وأيمن يحيى وفهد الجميعة وخليل العبسي وعبدالعزيز الدوسري ويحيى الشهري، وفي خط الهجوم فراس البريكان والمغربي عبدالرزاق حمدالله وعبدالفتاح آدم ومحمد مران.