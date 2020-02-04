شكرا لقرائتكم فرانكفورت يقصي لايبزيغ من كأس ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل فيليب كوستيتش لاعب أينتراخت فرانكفورت هدفين في انتصار 3-1 على رازن بال شبورت لايبزيغ وصيف بطل كأس ألمانيا العام الماضي يوم الثلاثاء ليحجز مكانه في دور الثمانية.

تقدم إينتراخت صاحب الضيافة في الشوط الأول بركلة جزاء من أندريه سيلفا بينما لم ينجح لايبزيغ، الذي أخفق في الفوز بأي مباراة في آخر ثلاث مواجهات خاضها في مختلف المسابقات، في التسجيل رغم هيمنته على المباراة.

وبعدها أحرز الدولي الصربي كوستيتش هدفا بتسديدة منخفضة ليكمل هجمة مرتدة سريعة ليضاعف الغلة قبل أن يقلص داني أولمو المنضم حديثا إلى لايبزيغ الفارق للفريق الزائر. وحسم كوستيتش الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة منخفضة أخرى.