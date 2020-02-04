شكرا لقرائتكم دفع تعويض مالي لمشجعين بسبب رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأحقية اثنين من مشجعي كرة القدم في الحصول على تعويض بعد غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة ودية خلال فترة إعداد يوفنتوس للموسم الجديد في سول.

وطلبت المحكمة في إنتشون من الوكالة المحلية (ذا فاستا)، التي كانت مسؤولة عن تنظيم المباراة الودية، منح 371 ألف وون (312 دولارا) للمشجعين الاثنين اللذين ورد اسمهما في القضية.

واشتكى المشجعان أن الشركة المنظمة أعلنت أن رونالدو سيشارك لمدة 45 دقيقة على الأقل، لكن النجم البرتغالي جلس خارج الملعب طوال المباراة الودية التي أقيمت في يوليو 2019.

وقال المحامي كيم مين-كي، الذي أقام الدعوى لـ"رويترز"، إن المحكمة قضت بأن تدفع الشركة 70 ألف وون (58.95 دولار) تعويضا لكل تذكرة إضافة إلى ألف وون (0.8421 دولار) بدلا من عمولة شراء التذكرة و300 ألف وون (252.63 دولار) لكل مشجع بسبب "الضرر المعنوي".

