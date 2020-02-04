«القلعلة الحمراء تنافس دولياً» .. النادي الأهلي ينافس ليفربول على أرقام قياسية

أبرز موقع الإحصائيات العالمي "ترانسفير ماركت"، نجاح نادي الأهلي ، موضحا أن الأهلي ينافس ليفربول الإنجليزي و بنفيكا البرتغالي، حيث لم يخسر الثلاثي في أخر 10 مباريات في الدوري المحلي بالعلامة الكاملة.
وفيما يلي نعرض الفرق المشاركة في القائمة، الأكثر تحقيقًا للانتصارات في اخر 10 مباريات في الدوري محليًا نشرتها صدى البلد:
- الأهلي المصري
- ليفربول الإنجليزي
- بنفيكا البرتغالي
- كوليدج يوروبا من جبل طارق
- باريس سان جيرمان الفرنسي
- سلافيا براج التشيكي
- ريد ستار الصربي
- لاتسيو الإيطالي
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