البرتغالي بيسيرو مدربا لفنزويلا









اسماء السيد - عُيّن البرتغالي جوزيه بيسيرو الثلاثاء مدربا لمنتخب فنزويلا لكرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي، ليستهل معه مشوار تصفيات كاس العالم 2002 في قطر.

وسيحل بيسيرو (59 عاما) بدلا من رافايل دوداميل الذي ترك منصبه مطلع كانون الثاني/يناير الماضي بعد اربع سنوات في منصبه.

وكان بيسيرو مساعدا لمواطنه كارلوس كيروش في ريال مدريد الاسباني، قبل ان يدرب اندية سبورتينغ وبراغا وبورتو وفيتوريا المحلية، بالاضافة الى عدة اندية خارجية بينها الهلال السعودي، الوحدة والشارقة الاماراتيان والاهلي المصري، الى المنتخب السعودي.

وتنطلق تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم 2022 الشهر المقبل.

وكان دوداميل (46 عاما) استلم مهامه في الأول من نيسان/أبريل 2016، وتحت اشرافه تطور منتخب فنزويلا الذي يبقى حتى الآن الوحيد من أميركا الجنوبية لم يشارك في كأس العالم، فبلغ ربع نهائي كوبا أميركا الأخيرة عندما خسر في تموز/يوليو الماضي أمام الارجنتين.