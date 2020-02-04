السعودية تتقدم بطلب استضافة آسيا 2027









اسماء السيد - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الثلاثاء عن تقدمه رسميا بطلب استضافة كأس آسيا 2027، بعد إعلان الاتحاد الآسيوي عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الراغبة في التنظيم.

واشار الاتحاد في بيان انه "من المقرر أن يتم تقديم ملف متكامل بكافة المتطلبات مدعمًا بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميين بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا من كافة أقطار العالم".

ونقل الاتحاد عن رئيسه ياسر المسحل "نملك سجلًا حافلًا وإرثًا فنيًا كبيرًا من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، إذ يكتمل هذا الإرث الفني باستضافة البطولة الأكبر في القارة".

وأشار المسحل إلى أنه سيتم البدء بتكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرّفة للمملكة العربية السعودية، وتحقيق الهدف المنشود.

وكان الاتحادان الأردني والعراقي قد كشفا في كانون الاول/ديسمبر الماضي عن عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة نهائيات 2027.

وأعلن الاتحاد الاسيوي في نهاية العام الماضي انه يرغب في منح حق استضافة نسخة 2027 في وقت مبكر، افساحا بالمجال لمزيد من الوقت من أجل التنظيم.

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ونالت الصين حق استضافة نسخة 2023 في حزيران/يونيو الماضي بالاجماع بعد ان كانت المرشحة الوحيدة، اثر تخلي كوريا الجنوبية عن فكرة الترشح.

وشارك في النسخة الاخيرة التي استضافتها الامارات مطلع العام الماضي 24 منتخبا للمرة الاولى، وأحرز المنتخب القطري اللقب للمرة الاولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية (3-1).

وبرغم احرازها لقب كأس اسيا ثلاث مرات في 1984 و1988 و1996، لم تستضف السعودية النهائيات في تاريخها.

وتستضيف الدولة الخليجية الكثير من الاحداث الرياضية في الاونة الاخيرة، في مسعى المملكة لزيادة النشاطات الرياضية في إطار "رؤية 2030" التي تسعى من خلالها الرياض الى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

واحتضنت السعودية الشهر الماضي رالي دكار الصحراوي الذي أقيم للمرة الأولى في القارة الآسيوية، إضافة الى استضافتها الكأسين السوبر الإسبانية والإيطالية في كرة القدم، وذلك بعد أن نظمت العام الماضي الجائزة الكبرى لسباقات فورمولا أي للسيارات، وكأس الدرعية لكرة المضرب بمشاركة لاعبين من الصف الأولى على رأسهم الروسي دانييل مدفيديف، ونزالا بين الملاكمين البريطاني أنطوني جوشوا والأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز على ثلاثة ألقاب عالمية للوزن الثقيل في الملاكمة.

كما تنطلق بين الثلاثاء والسبت، النسخة الأولى من طواف السعودية في الرياض بمشاركة 130 دراجا عالميا يمثلون 18 فريقا، بينها أربعة تنافس في المستوى العالمي وهي أستانا، البحرين، أن تي تي والإمارات العربية المتحدة.