اخبار الرياضه

تركي آل الشيخ يعد جمهور الأهلى برحلات مجانية وبدل سفر فى دورى الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعد جمهور الأهلى برحلات مجانية وبدل سفر فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج الفني حمادة إسماعيل ، أن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية ، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، أعطي تعليمات بعد تعافيه من العملية الجراحية ، بتوفير رحلات مجانية لجماهير النادي الأهلي في مبارياته القادمة في دوري أبطال أفريقيا .

وقال حمادة إسماعيل، أن المستشار تركي آل شيخ حريص دائما علي راحة جمهور الأهلي وكان أول طلباته بعد خروجه من العملية الجراحية هو حجز رحلات طيران للجماهير ووحجز اماكن للإقامة في الفنادق بدون أي تكاليف مالية للجماهير بالإضافة إلي توفير مصروف خاص للجماهير في رحلاتهم مع النادي في المباريات المقبلة .

وأضاف المنتج الفني، أن المستشار تركي آل شيخ صرف مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد التأهل إلي دور الثمانية ، مؤكداً أن المستشار يسعي لتحقيق الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا التي باتت المطلب الأول للجماهير الأهلوية .

وكان المستشار  تركى آل الشيخ، ، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعد جمهور الأهلى برحلات مجانية وبدل سفر فى دورى الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا