شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعد جمهور الأهلى برحلات مجانية وبدل سفر فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج الفني حمادة إسماعيل ، أن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، أعطي تعليمات بعد تعافيه من العملية الجراحية ، بتوفير رحلات مجانية لجماهير النادي الأهلي في مبارياته القادمة في دوري أبطال أفريقيا .

وقال حمادة إسماعيل، أن المستشار تركي آل شيخ حريص دائما علي راحة جمهور الأهلي وكان أول طلباته بعد خروجه من العملية الجراحية هو حجز رحلات طيران للجماهير ووحجز اماكن للإقامة في الفنادق بدون أي تكاليف مالية للجماهير بالإضافة إلي توفير مصروف خاص للجماهير في رحلاتهم مع النادي في المباريات المقبلة .

وأضاف المنتج الفني، أن المستشار تركي آل شيخ صرف مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد التأهل إلي دور الثمانية ، مؤكداً أن المستشار يسعي لتحقيق الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا التي باتت المطلب الأول للجماهير الأهلوية .

وكان المستشار تركى آل الشيخ، ، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.

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