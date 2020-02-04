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أحمد مرتضى وحمادة أنور يمثلان الزمالك فى قرعة ربع نهائى دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

وتأهلت أندية الزمالك ومازيمبى الكونغولى والترجى التونسى وصن داونز الجنوب افريقي والوداد المغربى والنجم الساحلى التونسى والرجاء المغربى والأهلى. 

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وكان الزمالك تأهل للدور ربع النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا محتلا المركز الثانى فى مجموعته برصيد 9 نقاط بعد مازيمبى المتصدر، وذلك بعدما قد هُزم من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، ثم تعادل سلبيا فى الجولة الخامسة أمام مازيمبى الكونغولى، كما تعادل سلبيا أيضا أمام أول أغسطس الانجولى، فى الجولة السادسة والأخيرة.

 

يذكر، أن الزمالك سيواجه حرس الحدود، فى السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى المباراة لتحسين مركزه فى جدول ترتيب المسابقة بعد التعثر الأخير أمام وادى دجلة فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، مما أدى إلى احتلال الفريق المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

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