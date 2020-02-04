شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لم نقدم شكاوى ضد الهلال.. واللى عنده مستند يطلعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي، أن النادي لم يقدم أي احتجاج إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام الماضية، وأن كل من خرج من عقوبات هو نتائج تقريري الحكم ومراقب المباراة.

وأوضح في تصريحات خاصة أن هذه ليست تقاليد القلعة الحمراء مشددًا على أن من يرغب في الحديث عن أية شكاوى يظهر المستندات التي بحوزته حتى تتضح الحقيقة، والتي أصر مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على أن تتوقف كل الأشياء حرصًا على العلاقات التاريخية والكروية بين الناديين.

كان الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم أكد أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أرسل خطاباً رسمياً يؤكد فيه تقدم النادي الأهلي المصري باحتجاج ضد الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والهلال بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

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وقال حسن أبو جبل في تصريحات خاصة لدينا خطاب رسمي بالاتحاد الذي تضمن الاحتجاج والذي يتناول الأحداث الخاصة بالمباراة، مشددًا على أن هناك حالة من الدهشة انتابت مسئولي الاتحاد ببلاده بشأن الاحتجاج خاصة أن النادي الأهلي أكد ببيان رسمي عدم تقديمه شكوى للحفاظ على العلاقات الكروية والتاريخية بين البلدين.