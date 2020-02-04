شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى لـ"مسعود أوزيل" خلال لقائهما فى أسطنبول: مرحبا مستر أسيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد الننى، لاعب فريق بوشكتاش التركى، مع اللاعب مسعود أوزيل، لاعب أرسنال، خلال لقائهما فى العاصمة التركية إسطنبول.

نشر محمد الننى، صورته مع مسعود أوزيل، قائلاً:" مستر أسيست، من الرائع أن أراك هنا في إسطنبول وأتطلع إليك دائمًا لتتعلم منك يا أخي، أراك قريبًا".





يشار إلى أن فريق بشكتاش، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد الننى، لسكة الانتصارات من جديد فى الدوري التركي، بعد تغلبه على فريق ريزا سبور، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من البطولة،و شارك محمد الننى، فى المباراة بالكامل، وظهر بمستوى جيد طوال أحداث اللقاء.

وسجل ثنائية فريق بشكتاش، بوراك يلماظ و جوكهان جونول، فى الدقيقتين 29 و 79 من زمن المباراة، بينما أحرز هدف ريزا سبور الوحيد، ميلان سكودا، فى الدقيقة 36.

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ويعد فوز رفاق الننى على ريزا، هو الأول لفريق بشكتاش فى الدوري التركي، منذ 27 ديسمبر الماضى، عندما تغلب على فريق جينتشلاربيرليجي، بنتيجة 4 – 1، وتلقى بعدها هزيمتين أمام كل من سيفاس سبور وجوزتبه.

بهذا الفوز رفع بشكتاش رصيده للنقطة 33 فى المركز السابع، بينما توقف رصيد ريزا سبور، عند 24 نقطة فى المركز الـ11، ويتصدر سيفاس سبور برصيد 41 نقطة