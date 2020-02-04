شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستكشف بيراميدز بـ6 مباريات قبل موقعة 6 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر على ملخص لـ6 مباريات لفريق بيراميدز قبل المباراة التي ستجمعهما في السابعة والنصف من مساء بعد غدٍ، الخميس، 6 فبراير الجاري باستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

ويقوم فايلر حاليًا بدراسة نقاط القوة والضعف في فريق بيراميدز قبل مواجهة الفريقين المرتقبة التى يخوضها الأهلي بدافع الفوز من أجل مواصلة النتائج الجيدة للفريق محليًا بعدما حقق 12 فوزاً مُتتالياً من أصل 12 مباراة خاضها في بطولة الدوري حتى الأن وحصد العلامة الكاملة بـ36 نقطة لذا يدرس المدرب السويسري المنافس من خلال الاستعانة بـ6 مباريات محلية وأفريقية له.

ويدرس المدرب السويسري مع معاونيه فريق بيراميدز جيدًا خاصة أنه من أقوى فرق الدوري وستكون مباراتهما معها بمثابة قمة كروية خاصة أن بيراميدز نجح في الفوز على الأهلي الموسم الماضي 3 مرات بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس.

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فى سياق متصل يُجهز الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق بيراميدز، مفاجآت فى التشكيل الذى سيخوض به مواجهة الأهلى، ويرغب الخواجة الكرواتى فى تحقيق الفوز على متصدر المسابقة ومواصلة الزحف نحو المقدمة وتأمين تواجده فى المربع الذهبى للبطولة.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 7 مواجهات، وتعادل فى 5 وخسر 3، وسجل لاعبوه 24 هدفًا، وسكنت شباكه 17، فيما يعتلى المارد الأحمر الصدارة برصيد 36 نقطة، بعما خاض 12 مباراة، حقق الفوز فيهم جميعًا ولم يخسر أو يتعادل في أي لقاء، وسجل لاعبوه 35 هدف، وسكنت شباكه هدفين فقط، ليصبح أقوى خط دفاع وهجوم في الدوري حتى الآن.