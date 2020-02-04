المقاصة يتدرب على فترتين بأوامر من أمونيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن عادل:

قرر إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تكثيف الجرعات التدريبية؛ استعدادا للمباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء السبت القادم باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ 17 للدوري.

واستقر أمونيكي بالتشاور مع جهازه المعاون على تكثيف الجرعة التدريبية للاعبي المقاصة في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال خوض التدريبات على فترتين يوميا، بحيث تقام الفترة التدريبية الأولى في التاسعة صباحا والثانية في الخامسة مساء.

ويهدف أمونيكي وجهازه المعاون رفع معدلات اللاعبين وجاهزيتهم على المستويين البدني والفني، وعلاج بعض السلبيات التي ظهرت على أداءهم في المباريات الأخيرة، لاستعادة الانتصارات وتقديم عروض قوية في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون من التدريبات اليوم، عقب مباراة سموحة التي أُقيمت امس في الجولة السادسة عشرة للدوري والتي انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1