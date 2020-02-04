بالفيديو..طلائع الجيش يمطر شباك نادي مصر برباعية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق طلائع الجيش فوزا عريضا على نادي مصر، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 16 بالدوري المصري.

وجاء الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب ناصر منسي، قبل أن يضيف عمر جمال الهدف الثاني في الدقيقة 48.

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ورفع كريم طارق عدد أهداف طلائع الجيش في الدقيقة80، قبل أن يختتم كيفين موهير الأهداف في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة ركلة مهدرة لطلائع الجيش في الدقيقة 41، نفذها اللاعب عمرو جمال.

وبتلك النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيده 15 نقطة بالمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة بالمركز الأخير.