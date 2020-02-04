النني يوجه رسالة لمسعود أوزيل: "مستر اسيست".. اتعلم منك يا أخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نشر اللاعب المصري محمد النني، المحترف في صفوف فريق بشتكاش التركي، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع الألماني مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي.

وعلق النني على صورته مع أوزيل قائلا:" مستر آسيست من الرائع أن أراك هنا في إسطنبول وأتطلع إليك دائمًا لأتعلم منك يا أخي.. أراك قريبًا".

ولعب النني خلال الموسم الجاري 22 مباراة مع فريق بشكتاش، صنع خلالها هدف وحي ولم يسجل أي أهداف، وذلك منذ انضمامه للفريق أغسطس الماضي.

ويحتل فريق بشكتاش المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 33 نقطة، بعد مرور 20 جولة من عمر المسابقة.