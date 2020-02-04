"هذه ليست أخلاقنا".. الأهلي يرد عبر الخليج 365 على بيان الاتحاد السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

نفى شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، ما أعلنه الاتحاد السوداني، أن هناك شكوى رسمية تقدم بها النادي الأهلي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن أحداث مباراة الهلال.

وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم قد أصدر بياناً أشار فيه الى أن "كاف" أخطرهم بأن الأهلي تقدم بشكوى رسمية ضد أحداث مباراة الهلال يوم 2 فبراير. (طالع من هنا).

وقال شريف فؤاد في تصريحات لـ"الخليج 365": "الأهلي لا يعمل في الخفاء، ومجلس الإدارة قام بمراعاة العلاقات التاريخية والسياسية بين الشعب المصري والسوداني".

وتابع: "لقد قمنا بتجهيز ملف كامل عن أحداث المباراة، لكن مجلس الإدارة قرر في النهاية التراجع عن تقديم أي شكوى رسمية ضد الهلال للاتحاد الأفريقي".

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وشدد: "ليست أخلاق النادي الأهلي، أن يقدم شكوى رسمية ثم يخرج ويعلن أنه لم يتقدم بأي أمر".

وصرح: "كان هناك حرص على العلاقات الطيبة والأخوية بين الشعبين".

واختتم: "أغلقنا هذا الملف تماما بعدما قام الاتحاد الأفريقي مؤخرا بالإعلان عن العقوبات الخاصة بأحداث المباراة".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن بشكل رسمي، عدم تقدمه بأي شكوى ضد الهلال السوداني بعد أحداث مباراة ملعب الجوهرة في لقاء انتهى بالتعادل 1-1 بختام مجموعات دوري الأبطال. (طالع من هنا).