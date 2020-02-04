الاتحاد السوداني: "كاف" أخطرنا بشكوى الأهلي ضد الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

أكد الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطرهم بأن النادي الأهلي تقدم بشكوى رسمية ضد أحداث مباراة الهلال السوداني، كذلك اخطرهم بالعقوبات.

وكان "كاف" قد قرر معاقبة الهلال بخوض 4 مباريات دون حضور الجماهير، مع غرامة مالية، بجانب اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل 1-1 وذلك بعد أحداث الشغب التي تسببت في توقف المباراة.

وسبق وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعدم التقدم بشكوى ضد الهلال لعدد من الأسباب. (طالع من هنا).

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ووفقا لما جاء ببيان رسمي للإتحاد السوداني، فإن حسن أبوجبل الأمين العام قال أن "كاف" أفادهم رسمياً يوم الاثنين 3 فبراير بشكوى رسمية تقدم بها الأهلي يوم 2 فبراير عقب مواجهته الهلال في الأول من فبراير الحالي بالعام.

ووفقا لما جاء في البيان على لسان الأمين العام، فإن كاف أورد كل النقاط التي أفاد بها الاهلي في شكواه مرفقاً صور الفيديو، والصور الفوتوغرافية، وحتى المقصوصات الإعلامية والسوشيال ميديا، وطالب بنقاط المباراة كاملة".

واختتم الأمين العام بيانه أنهم يوم الثلاثاء 4 فبراير2020م تسلموا قرار "كاف" بشأن العقوبات، ونفى ان تكون هناك أي إشارة لسحب شكوى أو خلافه.