بالفيديو: كوكا يُشارك في تعادل أولمبياكوس في ربع نهائي كأس اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سقط فريق أولمبياكوس في فخ التعادل السلبي أمام نظيره لاميا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الثمانية لكأس اليونان.

أحمد حسن "كوكا"، المحترف في صفوف أولمبياكوس، بعد انتقاله من سبورتينج براجا البرتغالي خلال الانتقالات الشتوية الجارية معارًا مع بند بأحقية الشراء، شارك أساسيًا في المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 12 فبراير الجاري على ملعب كارايساكي الخاص بنادي أولمبياكوس.