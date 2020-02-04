محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
سقط فريق أولمبياكوس في فخ التعادل السلبي أمام نظيره لاميا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الثمانية لكأس اليونان.
أحمد حسن "كوكا"، المحترف في صفوف أولمبياكوس، بعد انتقاله من سبورتينج براجا البرتغالي خلال الانتقالات الشتوية الجارية معارًا مع بند بأحقية الشراء، شارك أساسيًا في المباراة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 12 فبراير الجاري على ملعب كارايساكي الخاص بنادي أولمبياكوس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: كوكا يُشارك في تعادل أولمبياكوس في ربع نهائي كأس اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.