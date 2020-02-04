بالفيديو.. لفتة إنسانية للاعبي الجونة تجاه الراحل خالد بشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفل لاعبو الجونة بهدفهم القاتل في شباك وادي دجلة أمام صورة الراحل خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي.

ورحل بشارة عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، إثر حادث أليم.

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وكان الجونة اقتنص فوزا قاتلا أمام دجلة في الدوري المصري بهدف سجله والتر بواليا.

وحرصت إدارة النادي قبل انطلاق اللقاء على رفع لافتة كبيرة للراحل تحمل صورة خالد بشارة في مدرج الدرجة الثانية.