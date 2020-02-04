سلة 16 بالزمالك يواصل انتصاراته بنهائيات بطولة الجيزة

فاز فريق 16 سنة لكره السلة بنادي الزمالك، على نظيره صيد الدقي بنتيجه 65/87 بمباراه الذهاب التي جمعت بين الفريقين اليوم بالنادي ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة الجيزة.

ويحتل الفريق صدارة البطولة حتى الآن ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراه الاياب مساء الغد بملعب المنافس.

ويقود الفريق محمد أبو فريخة مديرا فنياً.

جمعت بين الفريقين اليوم بالنادي ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة الجيزة.ويحتل الفريق صدارة البطولة حتى الآن ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراه الاياب مساء الغد بملعب المنافس.ويقود الفريق محمد أبو فريخة مديرا فنياً.

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