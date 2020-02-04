مشادة بين ميسي وأبيدال

رد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة علي مدافع الفريق السابق إيريك أبيدال والمدير الرياضي بالنادي، بعد أن أدلي بتصريحات صحفية يتهم فيها اللاعبين بعدم أداء وظائفهم المطلوبة في ظل تولي أرنيستو فالفيردي مهمة القيادة الفنية للفريق.

وقال ميسي في تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء:

" اعتقد أن الجميع يجب أن يتحملوا مسؤولية وظائفهم الخاصة وأن يتحملوا مسؤولية قراراتهم .. عندما تتحدث عن اللاعبين ، يجب أن تعطي أسماء، ولاتتهم بعشوائية".وكان قد تحدث أبيدال في تصريحات نشرتها شبكة إي إس بي إن العالمية قائلًا : " مع فالفيردي لم يكن كل اللاعبين راضين عما يحدث ويعملون بشكل جيد، لم يشعر الكثير من اللاعبين بالرضا عن فالفيردي وهناك منهم من لم يتدرب بجدية، المشاكل الداخلية كانت كثيرة رغم أن العلاقة بين المدرب وغرفة الملابس كانت جيدة، لكن لأنني لاعب سابق أستطيع الشعور ببعض الأشياء".