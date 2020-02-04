رد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة علي مدافع الفريق السابق إيريك أبيدال والمدير الرياضي بالنادي، بعد أن أدلي بتصريحات صحفية يتهم فيها اللاعبين بعدم أداء وظائفهم المطلوبة في ظل تولي أرنيستو فالفيردي مهمة القيادة الفنية للفريق.
وقال ميسي في تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء:" اعتقد أن الجميع يجب أن يتحملوا مسؤولية وظائفهم الخاصة وأن يتحملوا مسؤولية قراراتهم .. عندما تتحدث عن اللاعبين ، يجب أن تعطي أسماء، ولاتتهم بعشوائية".
وكان قد تحدث أبيدال في تصريحات نشرتها شبكة إي إس بي إن العالمية قائلًا : " مع فالفيردي لم يكن كل اللاعبين راضين عما يحدث ويعملون بشكل جيد، لم يشعر الكثير من اللاعبين بالرضا عن فالفيردي وهناك منهم من لم يتدرب بجدية، المشاكل الداخلية كانت كثيرة رغم أن العلاقة بين المدرب وغرفة الملابس كانت جيدة، لكن لأنني لاعب سابق أستطيع الشعور ببعض الأشياء".
كانت هذه تفاصيل خبر مشادة بين ميسي وأبيدال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.