حقق لاعبو ولاعبات الصيد مراكز متقدمة فى بطولة منطقة الجيزة لألعاب القوى و التى أقيمت فعاليتها يوم 1 فبراير 2020 على ملاعب نادى 6 اكتوبر و اسفرت نتائجها عن : نتائج مرحلة تحت ١٨ سنة فاز اللاعب عبدالرحمن عمرو بالمركز الثاني فى منافسات سباق ٤٠٠م ، حقق اللاعب كريم نبيل المركز الثاني فى منافسات سباق ١٠٠م و المركز الرابع سباق ٢٠٠م وحصد اللاعب مازن طارق المركز الخامس فى منافسات سباق ٢٠٠م ، حصل اللاعب أسر وائل على المركز السادس فى منافسات سباق ٢٠٠م ، حققت اللاعبة مريم عمران المركز السادس فى منافسات سباق ٤٠٠م. منافسات سباق ٢٠٠م ، حققت اللاعبة مريم عمران المركز السادس فى منافسات سباق ٤٠٠م. وتوج فريق تتابع بنين بالمركز الثاني بفريق مكون من اللاعبين عبدالرحمن عمرو محمد ، كريم نبيل ، مازن طارق ، احمد وليد . Advertisements وحقق فريق تتابع بنات المركز الرابع فى تلك البطولة بفريق مكون من اللاعبات فيروز احمد ، رقيه يوسف ، ندي يوسف ، نهله ياسر. نتائج مرحلة تحت ١٢ سنه توج اللاعب عمر محمد بالمركز الثاني ضمن منافسات كورة الهوكي والمركز الثامن ضمن منافسات الوثب الطويل ، حصل اللاعب محمد كريم رفعت على المركز الخامس فى منافسات سباق ٦٠٠م ، فاز اللاعب احمد هاني بالمركز الخامس فى منافسات سباق ٥٠م. كما حقق فريق تتابع بنين تحت ١٢ سنه المركز الثالث متمثلا فى محمود طارق سيد ، اياد محمد ماهر ، احمد هاني خليل ، عمر محمد فخري. يقود اللاعبين الجهاز الفني والاداري : الدكتور احمد حسين مديرآ فنيآ ، الدكتور عمرو السيد مدرب ، الكابتن حسام عبد الهادي مدرب ، الكابتن وليد احمد مدرب ، الكابتن محمد عبدالوهاب اداري ، عمر احمد اداري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مميزة للصيد في بطولة الجيزة لألعاب القوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.