محافظ أسوان ونائبه يلتقون مجلس إدارة النادي لتقديم الدعم

فى إطار إهتمامه المتواصل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنادى أسوان الرياضى، التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمجلس إدارة النادى برئاسة اللواء أحمد سليمان بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، حيث تناول اللقاء سبل دعم النادى وأهم التحديات التى تواجه مسيرة فريق كرة القدم في ظل المنافسات القوية والتى كان أخرها فوزه على نادى الإسماعيلى 2 / 1 ليختتم الفريق جولاته للدور الأول

بمباراته مع الإتحاد في الإسكندرية يوم السبت القادم.

وأكد محافظ أسوان على دعمه لمسيرة النادى الكروية حيث وافق على تقديم الدعم فى كافة الإحتياجات مع إقامة الفريق ليلة المبارة المقامة على ملعب أسوان بأحد الفنادق التابعة للمحافظة ، بجانب التنسيق مع الشركات والمصانع والمشروعات الإستثمارية لمساندة الفريق خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلى

التدخل لدى شركة توزيع الكهرباء للحصول على التخفيض المقرر للأندية في حساب الإستهلاك طبقاً لقانون الرياضة ، لافتاً إلى أنه سيتم مخاطبة وزير الشباب والرياضة لتقديم دعم عاجل من الوزارة مع مخاطبة شركة الإستادات للسماح بإقامة مباريات الفريق في الدورى على إستاد أسوان بالمجان أو بتخفيض.

وطالب اللواء أشرف عطية بضرورة التركيز في المرحلة القادمة والأستمرار في النتائج الإيجابية حتى يدخل الفريق المنطقة الدافئة في ترتيب جدول الدورى الممتاز مما يؤهله لضمان البقاء في دورى الأضواء وبما يتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية .