قائمة النصر المشاركة في بطولة دورى أبطال آسيا ٢٠٢٠

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي عن القائمة المشاركة في بطولة دورى دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠.

وضمت القائمة أربع اجانب هم "براد جونز، نور الدين أمرابط، جوليانو فيكتور و عبدالرزاق حمدلله.

يغيب عن قائمة النصر المهاجم النيجيري احمد موسي.

قائمة النصر السعودي المشاركة في بطولة دورى أبطال آسيا :

حراسة المرمى : براد جونز، وليد عبدالله، زيد محمد البوادي، نواف العقيدي.

خط الدفاع : عبدالاله علي العمري، عمر هوساوي، عبدالله مادو نايف الماس، سلطان الغنام، حمد المنصور، عبدالرحمن

العبيد، عبدالرحمن الشمري.خط الوسط : عبدالعزيز الجبرين، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، عوض خميس، مختار علي، خالد عبدالعزيز الغوينم، أيمن يحيي سالم، خالد الغنام، فهد الجميعة، محمد خليل، عبدالعزيز الدوسري، يحيي الشهري، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط.خط الهجوم : عبد الفتاح ادم، عبد الرزاق حمد الله، فراس البريكان، محمد خليل مروان.