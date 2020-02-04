صيد اكتوبر في دور الثمانية لبراعم القدم

صعد فريق صيد اكتوبر مواليد 2010 لدور الثمانيه ببطوله نادي الصيد لبراعم كره القدم بعد الفوز على الانتاج الحربى بنتيجة 3 / صفر علىملعب الصيد بالدقي .
يقود اللاعبين الجهاز الفنى والادارى : على الكومى المدير الفنى ، عمرو حسينمدرب ، احمد على مساعد مدرب ، فتحالله عمار و وائل كوندى مدربى حراس مرمى ، مدير ادارى محمد مرضى ، مشرف القطاع سامح عبد المطلب ، مدير النشاط الرياضى محمد على.
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