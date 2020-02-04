صيد اكتوبر في دور الثمانية لبراعم القدم

صعد فريق صيد اكتوبر مواليد 2010 لدور الثمانيه ببطوله نادي الصيد لبراعم كره القدم بعد الفوز على الانتاج الحربى بنتيجة 3 / صفر على ملعب الصيد بالدقي . ملعب الصيد بالدقي . يقود اللاعبين الجهاز الفنى والادارى : على الكومى المدير الفنى ، عمرو حسين مدرب ، احمد على مساعد مدرب ، فتحالله عمار و وائل كوندى مدربى حراس مرمى ، مدير ادارى محمد مرضى ، مشرف القطاع سامح عبد المطلب ، مدير النشاط الرياضى محمد على. مدرب ، احمد على مساعد مدرب ، فتحالله عمار و وائل كوندى مدربى حراس مرمى ، مدير ادارى محمد مرضى ، مشرف القطاع سامح عبد المطلب ، مدير النشاط الرياضى محمد على.

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