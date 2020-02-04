صور.. ننشر جدول وموعد مباريات دور الـ8 لبطولة الصيد الدولية للبراعم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الصيد الدولية للبراعم في كرة القدم عن جدول مباريات دور الـ8 من البطولة والذي يقام على ملاعب نادي الصيد بالدقي والشيخ زايد غدًا الثلاثاء.

وانتهى دور الـ16 للبطولة وشهد منافسة كبيرة بين جميع الفرق في مختلف الأعمار، كما حرصت نجوم الكرة المصرية على متابعة عدد من المواهب من أجل ضمها إلى المنتخبات الوطنية

إضافة إلى ضم عدد أخر إلى نادي بوروسيا دورتموند الذي أرسل وفدًا رسميًا من أجل متابعة فعاليات البطولة التي شهدت تنظيمًا رائعًا من قبل شركة zed الراعية للبطولة.

وجاءت جداول دور الـ16 للمواليد الخمسة المختلفة "2006،2007،2008،2009،2010"، كالتالي:

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