هوكى سموحة للسيدات يفوز على الشمس بهدفين نظيفين

حقق هوكى السيدات بنادى سموحة فوزا كبيرا على نظيره درجة نادى الشمس وصيف الدورى والمشارك فى بطولة افريقيا فى نسختها الأخيرة ، بنتيجة ٢/ صفر فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم.

احرز الهدفين كلا من: تقى مصطفى و يمنى ياس.

يضم الفريق اللاعبات :يمني ياسر، سلمي العبادي ،سلمي عبدالسلام، بانسيه محمد،فريده محمود،تقي مصطفي،رنا مصطفى،نور وحيد،ياسمين الزوكا،ياسمين احمد، مريم هاني،دعاءاسامه،رانيا طارق،روان سليمان،دانا اسامه،هدي خالد،فريده محمود،سلمي صلاح،جني شريف. يتكون الجهاز الفنى من : اسلام محمود الطويلة. مصطفى محمود دهب. مصطفى خليل حسن.

المباراة التى جمعت بينهما اليوم.احرز الهدفين كلا من: تقى مصطفى و يمنى ياس.يضم الفريق اللاعبات :يمني ياسر، سلمي العبادي ،سلمي عبدالسلام، بانسيه محمد،فريده محمود،تقي مصطفي،رنا مصطفى،نور وحيد،ياسمين الزوكا،ياسمين احمد، مريم هاني،دعاءاسامه،رانيا طارق،روان سليمان،دانا اسامه،هدي خالد،فريده محمود،سلمي صلاح،جني شريف. يتكون الجهاز الفنى من : اسلام محمود الطويلة. مصطفى محمود دهب. مصطفى خليل حسن.

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