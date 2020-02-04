ننشر نتائج مباريات دور الـ16 من بطولة الصيد الدولية

أختتمت فعاليات دور الـ16 من بطولة نادي الصيد الدولية للبراعم والتي تقام على ملاعب نادي الصيد بالدقي والشيخ زايد. وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

مواليد 2006

نجم المستقبل 0 – الترسانة 2

الانتاج الحربي 6 – اتحاد الشرطة 5

مصر المقاصة 2 – شيكو 0

المقالون العرب 1 – الشرقية للدخان 0

الزمالك 4 – الجونة 1

حرس الحدود 1 – بيراميدز 0

وادي دجلة 1 – الاسماعيلي 3

كابيتال ستارز 2 – صيد الدقي 4

مواليد 2007

الاتحاد السكندري 4 – مستقبل وطن 0

المقاولون العرب 0 – مصر المقاصة 1

حرس الحدود 2 – الانتاج الحربي 0

وادي دجلة 0 – الزمالك 1

الجونة 3 – 4 اف سي مصر (ضربات جزاء)

Zed 4 – صيد القطامية 0

الأهلي 2 – الداخلية 0

الاسماعيلي 2 – الشرقية للدخان 0

مواليد 2008

الزمالك 7 – شيكو 0

صيد بورسعيد 0 – اتحاد الشرطة 2

الترسانة 0 – الانتاج الحربي 2 (ضربات الجزاء)

الاسماعيلي 2- نجوم المستقبل 1

الأهلي 3 – المرج 1

الاميرية 4 - سموحة 3 (ضربات جزاء)

إف سي مصر 3 – zed 0

المقاولون 1 – الداخلية 0

مواليد 2009

المقاولون 2 – حدائق الاهرام 1

الجونة 0 – اتحاد الشرطة 1

صيد اكتوبر 0 – سموحة 2 (ضربات جزاء)

الزمالك 3 – بيراميدز 1

الاهلي 4 – الشرقية للدخان 0

الداخلية 2 – الانتاج الحربي 3 (ضربات جزاء)

Zed 9 – سموحة 8 (ضربات جزاء)

نجوم المستقبل 1 – صيد الدقي 3 (ضربات جزاء)

مواليد 2010

الاسماعيلي 2 – هليوبوليس 0

وادي دجلة 2 – اتحاد الشرطة 3

الاهلي 3 – دريمز 1

الجونة 1 – سموحة 0

الزمالك 6 – 6 أكتوبر 1

صيد اكتوبر 3 – الانتاج الحربي 1

المقاولون العرب 3 – الترسانة 0

مصر الجديدة 1 - zed 0

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