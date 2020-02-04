هوكي الشرقية الفوز على الطائرات

حقق فريق هوكي الشرقية الفوز على نظيره الطائرات بنتيجة 4 -3، حيث أحرز الأهداف ابراهيم سمي "هدفين"، أحمد جمال هدف، موكشا هدف. وبذلك يرفع رصيده إلى ٢٢ نقطة من ثمانية مباريات، ومن المقرر ان يواجه سموحه السبت المقبل بملعب الشرقية. من ثمانية مباريات، ومن المقرر ان يواجه سموحه السبت المقبل بملعب الشرقية. ويقود الفريق جهاز فني مكون من. محي زغلول مدير فني. اسامه حسنين مدرب عام . السيد جاب الله مدرب. احمد الشافعي مدير الفريق د. محمد رمزي مخطط أحمال. هشام عبد الباسط مدرب حراس مرمى. محمد خليل محلل أداء د. محمد جمال طبيب الفريق. مدير فني. اسامه حسنين مدرب عام . السيد جاب الله مدرب. احمد الشافعي مدير الفريق د. محمد رمزي مخطط أحمال. هشام عبد الباسط مدرب حراس مرمى. محمد خليل محلل أداء د. محمد جمال طبيب الفريق.

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