برشلونة يعلن إصابة ديمبيلي بتمزّق عضلي كامل في فخذه

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي مصاب بتمزق عضلي كامل في فخذه اليمنى عقب الفحوصات التي خضع لها اليوم الثلاثاء.



وأضاف النادي الكاتالوني في بيان رسمي أنه سيعلن في الساعات المقبلة نوعية العلاج الذي سيتلقاه لاعبه الفرنسي، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن غياب اللاعب قد يستمر حتى نهاية الموسم.



وكان ديمبيلي اضطر إلى مغادرة تدريبات فريقه الاثنين علماً بأنه عاد للتو من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى كامب نو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017 ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفاً واحداً.



وبات الشك يحوم حول مشاركة المهاجم مع فرنسا بطلة العالم في كأس أوروبا الصيف المقبل، لأن هذا النوع من الإصابة غالبا ما يحتاج إلى عملية جراحية وابتعاده فترة طويلة عن الملاعب.

المصدر: بي ان سبورت

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