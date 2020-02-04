رياضة | السعودية تترشح لاستضافة كأس أمم آسيا 2027

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تترشح لاستضافة كأس أمم آسيا 2027 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تقدمه رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2027 بعد إعلان الاتحاد القاري بدء تلقيه ملفات الاتحاد المحلية الراغبة في استضافة البطولة الأبرز للمنتخبات في آسيا.

وتستضيف الصين النسخة المقبلة عام 2023 بينما أقيمت النسخة الماضية 2019 في الإمارات.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل عبر حساب الاتحاد على تويتر اليوم، أن التقدم بالاستضافة تم من أجل تحقيق النجاح وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة في البلاد لاستضافة أهم البطولات القارية.

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وأضاف المسحل: "نملك سجلاً حافلاً من الإنجازات على صعيد الأندية والمنتخبات وسيكتمل باستضافة البطولة الأكبر في القارة".

وأشار رئيس الاتحاد السعودي إلى أنه سيتم البدء في تكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة وتقديمه بصورة مشرفة من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وفازت السعودية باللقب القاري ثلاث مرات آخرها عام 1996 مقابل أربع مرات لليابان وثلاث لإيران.