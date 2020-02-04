رياضة | أبيدال ينفجر: اللاعبين سبب إقالة فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبيدال ينفجر: اللاعبين سبب إقالة فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللاعب الفرنسي السابق ايريك ابيدال لاعب نادي برشلونة السابق، والسكرتير الرياضي الحالي للبارسا عن سبب إقالة ارنستو فالفيردي مدرب النادي السابق.

وقال ابيدال في تصريحات صحفية : "لم يكن العديد من اللاعبين راضين على فالفيردي، وبعضهم لا يتدرب بجدية، وكانت هُنالك مشاكل داخلياً رغم ان علاقة غرفة الملابس بالمدرب جيدة".

وأضاف : "لكن كلاعب سابق استطيع شم بعض الأشياء، وقلت للنادي ما فكرت به وأنه يجب إتخاذ قرار برحيل ارنستو فالفيردي في اسرع وقت".

وتابع عن مدرب البارسا الحالي : "كيكي سيتين يملك DNA برشلونة، حيث أنه يلعب بنفس الطريقة التي يتعود عليها اللاعبين منذ الصغر داخل النادي".