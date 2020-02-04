رياضة | تريزيجيه يفجر مفاجأة نارية عن بدايته مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يفجر مفاجأة نارية عن بدايته مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي، ولاعب الأهلي السابق، على الكشف عن مفاجأة نارية بشأن بدايته مع الأهلي.

وأكد تريزيجيه، انه تعرض للتهميش في بداية مشواره مع كرة القدم في النادي الأهلي.

وتابع تريزيجيه خلال لقاء ضمن فعاليات معرض الكتاب: «لم أكن أستطيع الحديث مع زملائي في بداية مشواري مع كرة القدم لأنني لم أكن أشارك».

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وأكمل نجم أستون فيلا: «قضيت 4 سنوات لم أشارك على الإطلاق خلال تواجدي في فرق الناشئين مع النادي الأهلي، والمدرب كان يخرجني خارج التدريب ويقول لي "أنت لست معنا، إبق وراء المرمى"».

وواصل: «كان لدي إيمان في الله بقدرتي على تحقيق حلمي والوصول إلى ما أريده، مهما واجهت شخصًا محبطًا، فهذا فرد واحد لن يتحكم في مصيري».

وأتم تريزيجيه: «أصريت على البقاء في الأهلي، واغتنمت أول فرصة للمشاركة ، لعبت 6 مباريات فقط مع فريق الشباب وتم تصعيدي بعدها للفريق الأول».