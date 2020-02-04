رياضة | الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام مساء غدًا الأربعاء قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسط ترقب الجماهير العربية على وجه الخصوص.

ترفع 6 فرق لواء الكرة العربية في دور الثمانية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، وهي الأهلي والزمالك المصريين، والترجي والنجم الساحلي التونسيين، والوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي المغربيين.

وتستعد الفرق الست لخوض منافسة شرسة من جانب فريقي تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل الاحتفاظ بلقب البطولة التي توجت بها الكرة العربية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وللمرة الأولى تضم الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال 8 أندية سبق لها التتويج بالبطولة، وهو ما ينذر بمزيد من الإثارة خلال الأدوار المقبلة للمسابقة.

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ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، فيما توج منافسه التقليدي الزمالك باللقب 5 مرات، متساوياً مع مازيمبي.

وحصل الترجي على اللقب 4 مرات، من بينها لقبي النسختين الماضيتين، في حين فاز الرجاء بالبطولة 3 مرات، والوداد مرتين، وتوج النجم الساحلي، وصن داونز باللقب مرة واحدة.

وخلال القرعة، سيتم وضع الفرق المتأهلة إلى مستويين، حيث سيتواجد في المستوى الأول الفرق التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات وهي مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، فيما يضم المستوى الثاني الفرق الحاصلة على الوصافة في مجموعاتها، وهي الزمالك والأهلي والوداد والرجاء.

وسيتم اختيار ناد من المستوى الأول للعب مع ناد من المستوى الآخر، بشرط ألا يكون الفريقان صعدا من نفس المجموعة للأدوار الإقصائية.