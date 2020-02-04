رياضة | أبيدال يكشف حقيقة رحيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبيدال يكشف حقيقة رحيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ايريك ابيدال السكرتير الرياضي لفريق برشلونة الإسباني عن حقيقة رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ‏ابيدال في تصريحات صحفية : "لقد تحدثنا مع ميسي والفكرة هي ان نزيد مدة عقده، وبالنسبة لي انا مُتفائل لأنه لدينا افضل لاعب في العالم".

وأضاف عن رغبة ميسي في تجديد عقده : "اعتقد ان ليونيل سعيد جداً هنا في البارسا، وسوف نصل الى اتفاق قريباً للغاية قبل انتهاء الموسم".

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع البارسا في صيف موسم 2021، ولكنه يملك بند في عقده يحق له الرحيل خلال الصيف القادم لأي نادي غير أوروبي.