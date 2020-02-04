رياضة | العين الإماراتي يدعو الأهلي للمشاركة في بطولة ودية بالإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العين الإماراتي يدعو الأهلي للمشاركة في بطولة ودية بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، دعوة من جانب نادي العين الإماراتي، للمشاركة في بطولة ودية خلال شهر أبريل المقبل.

واشتملت الدعوة مشاركة فريق كرة القدم للناشئين 2020 في الفترة من 13 إبريل وحتى 20 أبريل للفئة العمرية 15 عام لكرة القدم مواليد 2005.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة عدد من الأندية العربية والعالمية، والتي تُقام على ملعب طحنون بن محمد بالقطارة، على أن تُرسل الموافقة على الاشتراك يوم 25 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس إدارة النادي العرض المقدم مع الجهاز الفني لمواليد 2005 بقيادة أحمد سمير المدير الفني، من أجل الحصول على الموافقة أو الرفض قبل مخاطبة النادي الإماراتي.