رياضة | تاريخ مواجهات الزمالك ضد حرس الحدود.. تفوق "أبيض" كاسح و"البلدوزر" الهداف التاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات الزمالك ضد حرس الحدود.. تفوق "أبيض" كاسح و"البلدوزر" الهداف التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد فريق حرس الحدود مساء غدا الأربعاء الموافق 5 فبراير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 - 2020.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري:

الزمالك: خاض 13 مباراة في بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 18 هدفًا، واستقبلت شباكه 10 أهداف، ويمتلك الفريق 25 نقطة ويحتل المركز الخامس.

حرس الحدود: لعب 15 مباراة في بطولة الدوري هذا الموسم، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 11 هدفا، يمتلك 18 نقطة ويحتل المركز العاشر.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد حرس الحدود:

التقي الزمالك مع حرس الحدود في 36 مباراة سابقة (30 مباراة بالدوري الممتاز - 6 مباريات بكأس مصر)، فاز الفارس الأبيض في 20 مباراة، مقابل 9 انتصارات للفريق العسكري، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات بين الفريقين.

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نجح لاعبو الزمالك في احراز 55 هدفًا خلال مبارياته السابقة ضد حرس الحدود، بينما استقبلت شباك الفريق الأبيض 38 هدفًا.

أول مواجهة جمعت الزمالك وحرس الحدود كانت في موسم 1963 - 1964 بالدوري الممتاز، وفاز الفريق الأبيض برباعية نظيفة، سجل أهداف الأبيض (نبيل نصير - عبده نصحي - فاروق السيد - محمد شرشر)، بينما آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في 3 يونيو 2019، وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

يتصدر الثنائي عمرو زكي مهاجم الزمالك قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف متساويًا مع مصطفي فتحي، بينما سجل كل من عبد الحليم علي وجمال حمزة وعبد الحميد بسيوني وأحمد عبد الغني، وأحمد حسن مكي ومحمد حليم 3 أهداف.

لم يحقق فريق حرس الحدود أي فوز على الزمالك خلال آخر 11 مباراة جمعت الفريقين، حيث فاز الفارس الأبيض في 10 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما، ويرجع آخر فوز للفريق العسكري إلي 19 يناير 2014 وكان فوزا اعتباريًا بثنائية نظيفة رغم انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

أكبر انتصار شهدته مباريات الفريقين كان من نصيب حرس الحدود وفاز بنتيجة 5-0 في لقاء الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 20 سبتمبر عام 2005، بينما أكبر انتصار للفارس الأبيض بنتيجة 4 - 1 موسم 1963 - 1964 بالدوري.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود:

تنطلق أحداث المباراة بين الزمالك وحرس الحدود بالجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وتذاع المباراة على قناتي أون سبورت، وتايم سبورت، وعلى البث الأرضي للتليفزيون المصري.