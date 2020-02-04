رياضة | تحرك رسمي من برشلونة للتعاقد مع بديل عثمان ديمبيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك رسمي من برشلونة للتعاقد مع بديل عثمان ديمبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي برشلونة الإسباني في التحرك الرسمي نحو التعاقد مع بديل للفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم الفريق بعد إصابته في الساعات الماضية.

وقال فرانسيس أغيلار الصحفي في "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الفرنسي أبيدال الذي تم تجديد الثقة بدأ التحرك من أجل التوقيع مع مهاجم بديل لكل من ديمبيلي وسواريز مع الاستفادة من الغياب الطويل للاعب الفرنسي.

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني، أنه في حالة تعرض لاعب لإصابة طويلة الامد يحق لناديه التعاقد مع لاعب بديل خلال 15 يوم..

وكان برشلونة قد أعلن عن تشخيص إصابة ديمبلي في بيان رسمي كتب فيه: عُثمان ديمبلي لديه تمزق في عضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن, في الساعات القادمة سيتم تحديد العلاج الذي سوف يتبعه من اجل عودته