رياضة | كل ما تريد معرفته عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام والكرة الأفريقية بشكل خاص، إلى القاهرة، لمشاهدة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها خلال الإسبوع الجاري.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تجرى إجراءات سحب قرعة دور ربع النهائي، غدًا الأربعاء ، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت تونس، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وستقوم قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتةحة بنقل فعاليات القرعة.

الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية

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وأسدل الستار السبت الماضي، على منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات، والتي شهدت تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهم : الأهلي، الزمالك، النجم الساحلي، والترجي التونسي، والرجاء المغربي، ومازيمبي الكونجولي، وصن داونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي.

كيف تأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية

تمكن فريقا الأهلي والزمالك من حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية، بعدما صعد الزمالك في المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط، كما حسم الأهلي تأهله بعد تعادله أمام الهلال السوداني على ملعب الأخير بهدف دون رد، ليحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 11 نقطة.

الفرق المرشح أصطدام قطبي الكرة المصرية بها

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في الدور ربع النهائي أحد الفرق الآتية: "مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي".

بينما سيواجه الزمالك أحد فرق الآتية: "النجم الساحلي التونسي، الوداد المغربي، الترجي التونسي".