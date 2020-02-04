رياضة | أزمة في كوريا الجنوبية بسبب رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في كوريا الجنوبية بسبب رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن تدفع شركة مُنَظِمة محلية تعويضاً للجمهور، بسبب عدم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة ودية لفريقه يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

أغضب يوفنتوس الجماهير الكورية الجنوبية في يوليو (تموز) الماضي، بسبب عدم إشراك رونالدو في مباراة ودية ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي، والتي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب "كأس العالم" أمام 65 ألف متفرج.

وغاب رونالدو عن اللقاء على الرغم من أنه كان وجه الحملة الترويجية التي قامت بها وكالة "ذي فيستا" من أجل المباراة، ما جعل التذاكر التي تراوح سعرها بين 30 ألف وون (25 دولار) و400 ألفاً (قرابة 340 دولار)، تنفد في أقل من 3 دقائق.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن اثنين من المشجعين المحليين رفعا دعوى قضائية ضد "ذي فيستا" بتهمة الدعاية الكاذبة، وقضت محكمة مقاطعة إينشيون على الشركة المروجة بأن تدفع لكل منهما 371 ألف وون، من دون أن تصدر أي حكم أو غرامة بحق يوفنتوس أو رونالدو.

وأفادت شركة ميونغان للمحاماة في وقتها، أن منظمي المباراة أكدوا بأن العقد الموقع مع يوفنتوس، كان يلزم رونالدو خوض 45 دقيقة على الاقل، ما دفع الجماهير للتهافت على شراء التذاكر.