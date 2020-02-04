رياضة | قرار جديد من كارتيرون بشأن فرجاني ساسي في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من كارتيرون بشأن فرجاني ساسي في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط من قائمته لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدًا الأربعاء ببطولة الدوري.



وجاء قرار الخواجة باستبعاد فرجاني بسبب الضغط المنتظر في الفترة المقبلة سواء على صعيد السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي ومن بعدها لقاء الأهلي في بطولة السوبر المصري.



فرجاني من العناصر الأساسية بين صفوف الفريق ويسعى الجهاز الفني لتجهيزه بشكل جيد من كافة النواحي الفنية والبدنية ليكون في أفضل صورة خلال مواجهتي الترجي والقمة لما يمثله من قوة ضاربة.



ويفضل الجهاز الفني عدم الضغط عليه ومنحه الوقت الكافي للراحة حتى يكون في كامل فورمته والاعتماد عليه في تلك المواجهتين.



وتعادل الزمالك في مباراة أول أغسطس الأنجولي بآخر المواجهات سلبيًا ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.