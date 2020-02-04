رياضة | بعد الفرصة السهلة.. حقيقة تجميد "كهربا" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفرصة السهلة.. حقيقة تجميد "كهربا" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي النادي الأهلي توقيع السويسري فايلر المدير الفني للفريق عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا صانع الألعاب بعد الشائعات السابقة.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن نية المدرب فايلر بعقوبة كهربا وتجميده بسبب الفرصة التي أهدرها خلال مواجهة الهلال السوداني.

ولا ينوي فايلر توقيع أي عقوبة على اللاعب بعدما ألتمس عذره بسبب الغضوطات الكبيرة التي تعرض لها اللاعبين في ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

Advertisements

وكان كهربا قد أهدر فرصة مؤكدة أمام الهلال السوداني كانت كفيلة في منح الأهلي صدارة المجموعة بعد أن راوغ حارس الهلال السوداني ووضع الكرة خارج الشباك.