رياضة | الجبلاية تبدأ مخاطبة الاتحادات لتعين طاقم حكام للسوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تبدأ مخاطبة الاتحادات لتعين طاقم حكام للسوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، مخاطبة بعض الاتحادات العالمية لتوفير طاقم تحكيم لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، بكأس السوبر المصري.

ورفضت لجنة الحكام، تعين طاقم تحكيم عربي لإدارة المباراة نظرًا لاتسامها بالحساسية، وعدم إيجاد أي مشاكل من أي نادي أو اعتراضات بسبب الانتماءات.

وفتحت لجنة الحكام، خطوط اتصال مع الاتحاد الآسيوي والأمريكي، من أجل تعين طاقم تحكيم لإدارة المباراة، المقرر إقامتها في الإمارات.

ومن المقرر أن تشهد المباراة، تطبيق تقنية الفيديو "VAR"، لحسم اللقب حيث فاز الأهلي باللقب 11 مرة مقابل ثلاث مرات للمارد الأبيض.

واعتمدت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، على ملعب هزاع بن زايد معقل نادي العين، بالإمارات.