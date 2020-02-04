اونلاين | رابط kora live مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون يلا شوت كورة اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي online

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مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر اليوم 04/02/2020 كأس الإتحاد الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر ، يلتقي مرة أخرى ليفربول و شوروسبري تاون في مباراة الإياب ضمن مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي الدور الرابع اليوم الثلاثاء بعد تعادل سلبي بين الفريقين جاء من مصلحة فريق شوروسبري تاون في لقاء الذهاب قبل ستة أيام على ملعب آنفيلد، لم يستطع الريدز الفوز على نظيره شوروسبري تاون بسبب النقص الواضح في أداء الشياطين الحُمر مما جعل من شوروسبري تاون ماكنة قاسية أدت إلى إحراز هدفين نظيفين في شباك ليفربول.

موقع مساحات يقدم لمحبي كرة القدم الإنجليزية رابط مشاهدة مباراة ليفربول و شوروسبري تاون يلا شوت مباشر من خلال شاشة عرضه التي يقدمها لزواره عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري المرخص لكن هذه المرة لم يحدد إسم القناة، فيما لم يحدد إسم معلق اللقاء في تمام الساعة 9:55 بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 8:55 بتوقيت القاهرة.

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وجاءت مواعيد مباراة ليفربول ضد شوروسبري تاون كالآتي:

في تمام الساعة 10/45م بتوقيت السعودية

في تمام الساعة 9/45 بتوقيت مصر

في تمام الساعة 9/45 بتوقيت فلسطين

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في تمام الساعة 9/45 بتوقيت الأردن

في تمام الساعة 9/45 بتوقيت سوريا

في تمام الساعة 9/45 بتوقيت لبنان

في تمام الساعة 9/45 بتوقيت العراق

في تمام الساعة 9/45 بتوقيت السودان

في تمام الساعة 9/45 بتوقيت اليمن

في تمام الساعة 9/45 م بتوقيت ليبيا

موعد مباراة ليفربول وشوروسبري اليوم الاحد والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة ليفربول ضد شوروسبري مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 04 فبراير 2020 في الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي على ملعب الانفيلد في مدينة ليفربول في تمام الساعة 10:45 مساءا بتوقيت السعودية والساعة 09:45 بتوقيت مصر وفلسطين ، وستم نقل الماتش عبر قناة بي ان سبورت 1HD ويتم التعليق على هذا اللقاء بواسطة عصام الشوالي.