اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي ليفربول موعد مباراة الاعادة التي سوف يلتقي فيها الفريق مع فريق نادي شروزبوري والتي من المقرر لها ان تكون على ملعب انفيلد معقل فريق الريدز ، حيث اعلن كلوب المدير الفني لليفربول في هذا الصدد ان مباراة الاعادة التي استحقت للفريقين بعد التعادل الذي قد حسم نتيجة المباراة التي جمعت بينهما يوم الاحد الماضي سوف تكون في تاريخ الرابع من شهر فبراير المقبل والذي سوف يوافق يوم الثلاثاء القادم بحسب ما اعلن عنه الريدز .

لقاء ليفربول مع شروزبوري في سياق بطولة الكاس

حيث سوف يلتقي فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوف لاعبيه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق شروزبوري في يوم الثلاثاء القادم الذي سوف يكون موافقا لتاريخ 4 من فبراير القادم على ملعب الانفيلد من اجل لقاء مباراة الاعادة بين الفريقين التى قد نتجت عن التعادل الذي اصاب كل من الريدز وشروزبوري في مباراة الاحد الماضي والذي قد حدد وجود مباراة الاعادة من اجل اكتمال سياق المباريات التي يقوم بها الليفربول في اطار بطولة الكاس الانجليزية .

Advertisements

بورجن كلوب لن يحضر مباراة ليفربول الاعادة

ومن ناحية اخري فقد اعلن بورجن كلوب عدم حضور مباراة الاعادة التي سوف تكون بين فريقه وبين فريق شروزبوري والتي سوف يشهدها ملعب الانفيلد معقل فريق نادي ليفربول الانجليزي ، كما اعلن كلوب ايضا في هذا الاطار على عدم اقحام كبار اللاعبين في مباراة الاعادة وجعلها للشباب واظهار المواهب القتالية والتهديف على مستوى اللاعبين الشباب مع اخذ راحة للكبار في هذة المباراة التى من المقرر لها ان تكون يوم الثلاثاء المقبل ، ويتصدر فريق الليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز الى هذة اللحظة وبفارق 16 نقطة عن الوصيف فريق مانشستر سيتي .

ليفربول الساعة الساعة 9.45 علي قناة 2