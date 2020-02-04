اونلاين | بث مباشر مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الثلاثاء| رابط مشاهدة مباراة ليفربول الآن

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يستضيف فريق ليفربول نظيره شروسبري تاون مساء غدًا الثلاثاء علي ملعب الأنفيلد، في اللقاء المعاد بين الفريقين ضمن منافسات دور ال 32 من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعي فريق ليفربول للفوز علي شروسبري الذي قدم مباراة رائعة أمامه في اللقاء السابق بينهما والذي إنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وفي حالة فوز الريدز في هذا اللقاء سيواجه تشيلسي في إطار منافيات دور ال 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

والجدير بالذكر أن ليفربول يحلق في صدارة الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 73 نقطة بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، وفي حالة فوز الريدز في الستة لقاءات القادمة.

ليفربول الساعة الساعة 9.45 علي قناة 2