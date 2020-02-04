اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

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كورة لايف yalla shoot مباراة ليفربول ضد شروزبري تاون لايف بث مباشر حيث تقام مباراة الإعادة فى دور ال32 بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء 4/2/2020، ويستضيف فريق ليفربول الكبير منافسه المغمور شيروزبرى تاون على ملعب الأنفيلد، ويأمل ليفربول فى حسم التأهل رسميا، بينما يطمح شيروزبرى فى قصف مفاجأة من العيار الثقيل جدا وإقصاء البطل، live now | قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة ليفربول ضد شروزبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي liverpool.

شاهد مباراة ليفربول ضد شروزبري تاون

شاهد الليلة مباراة ليفربول ضد شروزبري تاون ليفربول يسعى للتكشير عن أنيابه لحسم التأهل رسميا يخوض فريق ليفربول مباراة الإعادة فى دور ال32 بكأس الاتحاد الإنجليزى، ويأمل الليفر فى تحقيق الفوز فى اللقاء الهام لحسم التأهل رسميا، كما يسعى الريدز لخطف انتصار مريح من أجل استكمال المشوار فى البطولة واستكماله ايضا فى عجلة الطريق الناجح هذا الموسم، ويسعى لاعبى الفريق فى مقدمتهم صلاح وفيرمينو وفان ديك وبيكر الحارس فى تقديم أداء مميز ومقنع وإسعاد جماهير الأنفيلد بأداء مميز.

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موعد مباراة ليفربول اليوم ???? موعد مباراة ليفربول وشروزبري اليوم في مباراة الإعادة من كاس الاتحاد

موعد مباراة ليفربول ضد شروزبري تاون

مباراة ليفربول ضد شروزبري تاون تقام يوم الثلاثاء 2020/2/4 في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة والساعة 22:45 بالتوقيت السعودي الدولي حيث كان ليفربول قد بدء مشواره فى الكأس بمواجهة فريق إيفرتون فى دور ال64 وحقق الفوز بنتيجة 1-0، كما خاض لقاء دور ال32 أمام شروزبرى وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2 وكما تنص لوائح البطولة على أن أى مباراة تنتهي بالتعادل بأى نتيجة يتم إعادتها على ملعب الفريق الضيف.

شروزبرى فى مهمة صعبة أمام المتصدر يلعب فريق شروزبرى تاون مباراته المعادة فى دور ال32 بكأس الاتحاد الإنجليزى، ويطمح فريق شروزبرى فى تحقيق انتصار تاريخي ومشرف باللقاء المرتقب، كما يسعى لإلحاق مضيفه هزيمة ثقيلة وقصف مفاجأة من أكبر المفاجآت واقصاءه من البطولة.