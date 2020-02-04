اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وشروزبري يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot

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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| موسم استثنائي يعيشه ليفربول على كافة الأصعدة، ليصبح الريدز على بعد ست مباريات فقط ليحسم لقب النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبتعد صلاح وزملاءه عن حامل اللقب مانشستر سيتي بفارق 22 نقطة حتى الآن، ومن المرتقب أن يخوض الفريق مباراة الإعادة أمام شروزبري المقرر لها اليوم الثلاثاء 4 فبراير في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها من ملعب آنفيلد عبر قناة بي إن سبورت 2، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

سيركز ليفربول حالياً على المواجهة القادمة أمام شروزبري تاون، وسيلعب الريدز هذه المباراة باللاعبين الناشئين كما ظهر في المواجهة الأولى، إذ يرغب المدير الفني يورجن كلوب في إراحة لاعبيه الأساسيين، استعداداً للمباراة المقبلة بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، والمقرر لها منتصف الشهر الجاري.

ومن المرتقب ان يجري كلوب العديد من التعديلات على تشكيلة الشياطين الحُمر في لقاء الكأس، في حين أعرب مدرب شروسبري عن رغبته في رؤية الأسماء الأساسية للريدز كالنجمين محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو في أرضية الميدان بدلاً من تواجدهم على دكة البدلاء.